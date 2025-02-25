Valute / SXTC
SXTC: China SXT Pharmaceuticals Inc
1.95 USD 0.05 (2.63%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SXTC ha avuto una variazione del 2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.86 e ad un massimo di 2.08.
Segui le dinamiche di China SXT Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SXTC News
- China SXT Pharmaceuticals schedules 2025 special shareholder meeting
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- China SXT Pharmaceuticals secures $100,000 in share sale
Intervallo Giornaliero
1.86 2.08
Intervallo Annuale
0.95 7.84
- Chiusura Precedente
- 1.90
- Apertura
- 1.88
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Minimo
- 1.86
- Massimo
- 2.08
- Volume
- 130
- Variazione giornaliera
- 2.63%
- Variazione Mensile
- 35.42%
- Variazione Semestrale
- -20.41%
- Variazione Annuale
- -65.18%
21 settembre, domenica