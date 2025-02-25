Moedas / SXTC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SXTC: China SXT Pharmaceuticals Inc
1.90 USD 0.03 (1.55%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SXTC para hoje mudou para -1.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.86 e o mais alto foi 1.95.
Veja a dinâmica do par de moedas China SXT Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SXTC Notícias
- China SXT Pharmaceuticals schedules 2025 special shareholder meeting
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- China SXT Pharmaceuticals secures $100,000 in share sale
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Nasdaq Dips Over 3%; Checkpoint Therapeutics Shares Jump - Checkpoint Therapeutics (NASDAQ:CKPT), Able View Global (NASDAQ:ABLV)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
Faixa diária
1.86 1.95
Faixa anual
0.95 7.84
- Fechamento anterior
- 1.93
- Open
- 1.95
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Low
- 1.86
- High
- 1.95
- Volume
- 61
- Mudança diária
- -1.55%
- Mudança mensal
- 31.94%
- Mudança de 6 meses
- -22.45%
- Mudança anual
- -66.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh