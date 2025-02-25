通貨 / SXTC
SXTC: China SXT Pharmaceuticals Inc
1.90 USD 0.03 (1.55%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SXTCの今日の為替レートは、-1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり1.86の安値と1.95の高値で取引されました。
China SXT Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.86 1.95
1年のレンジ
0.95 7.84
- 以前の終値
- 1.93
- 始値
- 1.95
- 買値
- 1.90
- 買値
- 2.20
- 安値
- 1.86
- 高値
- 1.95
- 出来高
- 61
- 1日の変化
- -1.55%
- 1ヶ月の変化
- 31.94%
- 6ヶ月の変化
- -22.45%
- 1年の変化
- -66.07%
