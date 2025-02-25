Währungen / SXTC
SXTC: China SXT Pharmaceuticals Inc
1.90 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SXTC hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.86 bis zu einem Hoch von 1.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die China SXT Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SXTC News
Tagesspanne
1.86 1.94
Jahresspanne
0.95 7.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.90
- Eröffnung
- 1.88
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Tief
- 1.86
- Hoch
- 1.94
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 31.94%
- 6-Monatsänderung
- -22.45%
- Jahresänderung
- -66.07%
