Devises / SXTC
SXTC: China SXT Pharmaceuticals Inc
1.95 USD 0.05 (2.63%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SXTC a changé de 2.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.86 et à un maximum de 2.08.
Suivez la dynamique China SXT Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SXTC Nouvelles
- China SXT Pharmaceuticals schedules 2025 special shareholder meeting
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- China SXT Pharmaceuticals secures $100,000 in share sale
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Nasdaq Dips Over 3%; Checkpoint Therapeutics Shares Jump - Checkpoint Therapeutics (NASDAQ:CKPT), Able View Global (NASDAQ:ABLV)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
Range quotidien
1.86 2.08
Range Annuel
0.95 7.84
- Clôture Précédente
- 1.90
- Ouverture
- 1.88
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Plus Bas
- 1.86
- Plus Haut
- 2.08
- Volume
- 130
- Changement quotidien
- 2.63%
- Changement Mensuel
- 35.42%
- Changement à 6 Mois
- -20.41%
- Changement Annuel
- -65.18%
20 septembre, samedi