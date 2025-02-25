통화 / SXTC
SXTC: China SXT Pharmaceuticals Inc
1.95 USD 0.05 (2.63%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SXTC 환율이 오늘 2.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.86이고 고가는 2.08이었습니다.
China SXT Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SXTC News
- China SXT Pharmaceuticals schedules 2025 special shareholder meeting
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- China SXT Pharmaceuticals secures $100,000 in share sale
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Nasdaq Dips Over 3%; Checkpoint Therapeutics Shares Jump - Checkpoint Therapeutics (NASDAQ:CKPT), Able View Global (NASDAQ:ABLV)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
일일 변동 비율
1.86 2.08
년간 변동
0.95 7.84
- 이전 종가
- 1.90
- 시가
- 1.88
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- 저가
- 1.86
- 고가
- 2.08
- 볼륨
- 130
- 일일 변동
- 2.63%
- 월 변동
- 35.42%
- 6개월 변동
- -20.41%
- 년간 변동율
- -65.18%
20 9월, 토요일