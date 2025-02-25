Валюты / SXTC
SXTC: China SXT Pharmaceuticals Inc
1.87 USD 0.01 (0.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SXTC за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77, а максимальная — 1.97.
Следите за динамикой China SXT Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SXTC
Дневной диапазон
1.77 1.97
Годовой диапазон
0.95 7.84
- Предыдущее закрытие
- 1.86
- Open
- 1.77
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Low
- 1.77
- High
- 1.97
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 29.86%
- 6-месячное изменение
- -23.67%
- Годовое изменение
- -66.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.