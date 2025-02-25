КотировкиРазделы
Валюты / SXTC
Назад в Рынок акций США

SXTC: China SXT Pharmaceuticals Inc

1.87 USD 0.01 (0.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SXTC за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77, а максимальная — 1.97.

Следите за динамикой China SXT Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SXTC

Дневной диапазон
1.77 1.97
Годовой диапазон
0.95 7.84
Предыдущее закрытие
1.86
Open
1.77
Bid
1.87
Ask
2.17
Low
1.77
High
1.97
Объем
45
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
29.86%
6-месячное изменение
-23.67%
Годовое изменение
-66.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.