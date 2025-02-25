货币 / SXTC
SXTC: China SXT Pharmaceuticals Inc
1.93 USD 0.06 (3.21%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SXTC汇率已更改3.21%。当日，交易品种以低点1.81和高点1.97进行交易。
关注China SXT Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SXTC新闻
- China SXT Pharmaceuticals schedules 2025 special shareholder meeting
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- China SXT Pharmaceuticals secures $100,000 in share sale
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Nasdaq Dips Over 3%; Checkpoint Therapeutics Shares Jump - Checkpoint Therapeutics (NASDAQ:CKPT), Able View Global (NASDAQ:ABLV)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
日范围
1.81 1.97
年范围
0.95 7.84
- 前一天收盘价
- 1.87
- 开盘价
- 1.87
- 卖价
- 1.93
- 买价
- 2.23
- 最低价
- 1.81
- 最高价
- 1.97
- 交易量
- 68
- 日变化
- 3.21%
- 月变化
- 34.03%
- 6个月变化
- -21.22%
- 年变化
- -65.54%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
- 预测值
18:00
USD
- 实际值
- 预测值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
- 预测值
