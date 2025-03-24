Dövizler / SWIN
SWIN: Solowin Holdings
2.56 USD 0.07 (2.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SWIN fiyatı bugün -2.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.54 ve Yüksek fiyatı olarak 2.65 aralığında işlem gördü.
Solowin Holdings hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SWIN haberleri
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Solowin stock jumps after completing $350 million AlloyX acquisition
- Solowin completes $350 million acquisition of stablecoin provider AlloyX
- Solowin in talks to acquire US banking license through affiliate
- Solowin launches Dubai operations, applies for DIFC license
- Solowin Holdings signs MOU with CITIC for Saudi digital infrastructure
- Solowin acquires 19% stake in Singapore payment firm GPL
- Solowin targets $1 billion AUM for tokenized yield product
- Solowin and Antalpha to launch joint Bitcoin quantitative fund
- Solowin Holdings announces $3.5 million share sale
Günlük aralık
2.54 2.65
Yıllık aralık
1.16 5.04
- Önceki kapanış
- 2.63
- Açılış
- 2.60
- Satış
- 2.56
- Alış
- 2.86
- Düşük
- 2.54
- Yüksek
- 2.65
- Hacim
- 209
- Günlük değişim
- -2.66%
- Aylık değişim
- -35.68%
- 6 aylık değişim
- 61.01%
- Yıllık değişim
- -12.33%
21 Eylül, Pazar