Valute / SWIN
SWIN: Solowin Holdings
2.56 USD 0.07 (2.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SWIN ha avuto una variazione del -2.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.54 e ad un massimo di 2.65.
Segui le dinamiche di Solowin Holdings. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SWIN News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Solowin stock jumps after completing $350 million AlloyX acquisition
- Solowin completes $350 million acquisition of stablecoin provider AlloyX
- Solowin in talks to acquire US banking license through affiliate
- Solowin launches Dubai operations, applies for DIFC license
- Solowin Holdings signs MOU with CITIC for Saudi digital infrastructure
- Solowin acquires 19% stake in Singapore payment firm GPL
- Solowin targets $1 billion AUM for tokenized yield product
- Solowin targets $1 billion AUM for tokenized yield product by 2025
- Solowin and Antalpha to launch joint Bitcoin quantitative fund
- Solowin Holdings announces $3.5 million share sale
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Intervallo Giornaliero
2.54 2.65
Intervallo Annuale
1.16 5.04
- Chiusura Precedente
- 2.63
- Apertura
- 2.60
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- Minimo
- 2.54
- Massimo
- 2.65
- Volume
- 209
- Variazione giornaliera
- -2.66%
- Variazione Mensile
- -35.68%
- Variazione Semestrale
- 61.01%
- Variazione Annuale
- -12.33%
21 settembre, domenica