QuotazioniSezioni
Valute / SWIN
Tornare a Azioni

SWIN: Solowin Holdings

2.56 USD 0.07 (2.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SWIN ha avuto una variazione del -2.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.54 e ad un massimo di 2.65.

Segui le dinamiche di Solowin Holdings. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SWIN News

Intervallo Giornaliero
2.54 2.65
Intervallo Annuale
1.16 5.04
Chiusura Precedente
2.63
Apertura
2.60
Bid
2.56
Ask
2.86
Minimo
2.54
Massimo
2.65
Volume
209
Variazione giornaliera
-2.66%
Variazione Mensile
-35.68%
Variazione Semestrale
61.01%
Variazione Annuale
-12.33%
21 settembre, domenica