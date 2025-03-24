Devises / SWIN
SWIN: Solowin Holdings
2.56 USD 0.07 (2.66%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SWIN a changé de -2.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.54 et à un maximum de 2.65.
Suivez la dynamique Solowin Holdings. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SWIN Nouvelles
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Solowin stock jumps after completing $350 million AlloyX acquisition
- Solowin completes $350 million acquisition of stablecoin provider AlloyX
- Solowin in talks to acquire US banking license through affiliate
- Solowin launches Dubai operations, applies for DIFC license
- Solowin Holdings signs MOU with CITIC for Saudi digital infrastructure
- Solowin acquires 19% stake in Singapore payment firm GPL
- Solowin targets $1 billion AUM for tokenized yield product
- Solowin targets $1 billion AUM for tokenized yield product by 2025
- Solowin and Antalpha to launch joint Bitcoin quantitative fund
- Solowin Holdings announces $3.5 million share sale
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Range quotidien
2.54 2.65
Range Annuel
1.16 5.04
- Clôture Précédente
- 2.63
- Ouverture
- 2.60
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- Plus Bas
- 2.54
- Plus Haut
- 2.65
- Volume
- 209
- Changement quotidien
- -2.66%
- Changement Mensuel
- -35.68%
- Changement à 6 Mois
- 61.01%
- Changement Annuel
- -12.33%
20 septembre, samedi