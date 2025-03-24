Валюты / SWIN
SWIN: Solowin Holdings
2.67 USD 0.03 (1.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SWIN за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.45, а максимальная — 2.68.
Следите за динамикой Solowin Holdings. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SWIN
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Solowin stock jumps after completing $350 million AlloyX acquisition
- Solowin completes $350 million acquisition of stablecoin provider AlloyX
- Solowin in talks to acquire US banking license through affiliate
- Solowin launches Dubai operations, applies for DIFC license
- Solowin Holdings signs MOU with CITIC for Saudi digital infrastructure
- Solowin acquires 19% stake in Singapore payment firm GPL
- Solowin targets $1 billion AUM for tokenized yield product
- Solowin targets $1 billion AUM for tokenized yield product by 2025
- Solowin and Antalpha to launch joint Bitcoin quantitative fund
- Solowin Holdings announces $3.5 million share sale
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Дневной диапазон
2.45 2.68
Годовой диапазон
1.16 5.04
- Предыдущее закрытие
- 2.70
- Open
- 2.64
- Bid
- 2.67
- Ask
- 2.97
- Low
- 2.45
- High
- 2.68
- Объем
- 973
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- -32.91%
- 6-месячное изменение
- 67.92%
- Годовое изменение
- -8.56%
