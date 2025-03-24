Moedas / SWIN
SWIN: Solowin Holdings
2.61 USD 0.28 (9.69%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SWIN para hoje mudou para -9.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.60 e o mais alto foi 2.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Solowin Holdings. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SWIN Notícias
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Solowin stock jumps after completing $350 million AlloyX acquisition
- Solowin completes $350 million acquisition of stablecoin provider AlloyX
- Solowin in talks to acquire US banking license through affiliate
- Solowin launches Dubai operations, applies for DIFC license
- Solowin Holdings signs MOU with CITIC for Saudi digital infrastructure
- Solowin acquires 19% stake in Singapore payment firm GPL
- Solowin targets $1 billion AUM for tokenized yield product
- Solowin targets $1 billion AUM for tokenized yield product by 2025
- Solowin and Antalpha to launch joint Bitcoin quantitative fund
- Solowin Holdings announces $3.5 million share sale
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Faixa diária
2.60 2.88
Faixa anual
1.16 5.04
- Fechamento anterior
- 2.89
- Open
- 2.79
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Low
- 2.60
- High
- 2.88
- Volume
- 520
- Mudança diária
- -9.69%
- Mudança mensal
- -34.42%
- Mudança de 6 meses
- 64.15%
- Mudança anual
- -10.62%
