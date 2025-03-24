Divisas / SWIN
SWIN: Solowin Holdings
2.89 USD 0.22 (8.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SWIN de hoy ha cambiado un 8.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.54, mientras que el máximo ha alcanzado 2.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Solowin Holdings. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SWIN News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Solowin stock jumps after completing $350 million AlloyX acquisition
- Solowin completes $350 million acquisition of stablecoin provider AlloyX
- Solowin in talks to acquire US banking license through affiliate
- Solowin launches Dubai operations, applies for DIFC license
- Solowin Holdings signs MOU with CITIC for Saudi digital infrastructure
- Solowin acquires 19% stake in Singapore payment firm GPL
- Solowin targets $1 billion AUM for tokenized yield product
- Solowin targets $1 billion AUM for tokenized yield product by 2025
- Solowin and Antalpha to launch joint Bitcoin quantitative fund
- Solowin Holdings announces $3.5 million share sale
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Rango diario
2.54 2.90
Rango anual
1.16 5.04
- Cierres anteriores
- 2.67
- Open
- 2.59
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Low
- 2.54
- High
- 2.90
- Volumen
- 1.791 K
- Cambio diario
- 8.24%
- Cambio mensual
- -27.39%
- Cambio a 6 meses
- 81.76%
- Cambio anual
- -1.03%
