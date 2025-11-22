SVRN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Oceanpal Inc. hisse senedi 1.3600 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1.2850 - 1.3900 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.3300 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 89 değerine ulaştı. SVRN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Oceanpal Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Oceanpal Inc. hisse senedi şu anda 1.3600 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -5.56% ve USD değerlerini izler. SVRN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SVRN hisse senedi nasıl alınır? Oceanpal Inc. hisselerini şu anki 1.3600 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1.3600 ve Ask 1.3630 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 89 ve günlük değişim oranı 5.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SVRN fiyat hareketlerini takip edin.

SVRN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Oceanpal Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1.2850 - 1.6100 ve mevcut fiyatı 1.3600 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1.3600 veya Ask 1.3630 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -5.56% ve 6 aylık değişim oranı -5.56% değerlerini karşılaştırır. SVRN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Oceanpal Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Oceanpal Inc. hisse senedi yıllık olarak 1.6100 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1.2850 - 1.6100). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.3300 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Oceanpal Inc. performansını takip edin.

Oceanpal Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Oceanpal Inc. (SVRN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1.2850 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.3600 ve hareket ettiği yıllık aralık 1.2850 - 1.6100 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SVRN fiyat hareketlerini izleyin.