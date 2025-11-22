- Panorámica
SVRN: Oceanpal Inc.
El tipo de cambio de SVRN de hoy ha cambiado un 2.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.2850, mientras que el máximo ha alcanzado 1.3900.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oceanpal Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SVRN hoy?
Oceanpal Inc. (SVRN) se evalúa hoy en 1.3600. El instrumento se negocia dentro de 1.2850 - 1.3900; el cierre de ayer ha sido 1.3300 y el volumen comercial ha alcanzado 89. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SVRN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Oceanpal Inc.?
Oceanpal Inc. se evalúa actualmente en 1.3600. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -5.56% y USD. Monitoree los movimientos de SVRN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SVRN?
Puede comprar acciones de Oceanpal Inc. (SVRN) al precio actual de 1.3600. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.3600 o 1.3630, mientras que 89 y 5.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SVRN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SVRN?
Invertir en Oceanpal Inc. implica tener en cuenta el rango anual 1.2850 - 1.6100 y el precio actual 1.3600. Muchos comparan -5.56% y -5.56% antes de colocar órdenes en 1.3600 o 1.3630. Estudie los cambios diarios de precios de SVRN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Oceanpal Inc.?
El precio más alto de Oceanpal Inc. (SVRN) en el último año ha sido 1.6100. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.2850 - 1.6100, una comparación con 1.3300 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Oceanpal Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Oceanpal Inc.?
El precio más bajo de Oceanpal Inc. (SVRN) para el año ha sido 1.2850. La comparación con los actuales 1.3600 y 1.2850 - 1.6100 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SVRN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SVRN?
En el pasado, Oceanpal Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.3300 y -5.56% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.3300
- Open
- 1.2900
- Bid
- 1.3600
- Ask
- 1.3630
- Low
- 1.2850
- High
- 1.3900
- Volumen
- 89
- Cambio diario
- 2.26%
- Cambio mensual
- -5.56%
- Cambio a 6 meses
- -5.56%
- Cambio anual
- -5.56%