SVRN: Oceanpal Inc.
Le taux de change de SVRN a changé de 2.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.2850 et à un maximum de 1.3900.
Suivez la dynamique Oceanpal Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SVRN aujourd'hui ?
L'action Oceanpal Inc. est cotée à 1.3600 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.2850 - 1.3900, a clôturé hier à 1.3300 et son volume d'échange a atteint 89. Le graphique en temps réel du cours de SVRN présente ces mises à jour.
L'action Oceanpal Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Oceanpal Inc. est actuellement valorisé à 1.3600. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SVRN.
Comment acheter des actions SVRN ?
Vous pouvez acheter des actions Oceanpal Inc. au cours actuel de 1.3600. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.3600 ou de 1.3630, le 89 et le 5.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SVRN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SVRN ?
Investir dans Oceanpal Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.2850 - 1.6100 et le prix actuel 1.3600. Beaucoup comparent -5.56% et -5.56% avant de passer des ordres à 1.3600 ou 1.3630. Consultez le graphique du cours de SVRN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Oceanpal Inc. ?
Le cours le plus élevé de Oceanpal Inc. l'année dernière était 1.6100. Au cours de 1.2850 - 1.6100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.3300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Oceanpal Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Oceanpal Inc. ?
Le cours le plus bas de Oceanpal Inc. (SVRN) sur l'année a été 1.2850. Sa comparaison avec 1.3600 et 1.2850 - 1.6100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SVRN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SVRN a-t-elle été divisée ?
Oceanpal Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.3300 et -5.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.3300
- Ouverture
- 1.2900
- Bid
- 1.3600
- Ask
- 1.3630
- Plus Bas
- 1.2850
- Plus Haut
- 1.3900
- Volume
- 89
- Changement quotidien
- 2.26%
- Changement Mensuel
- -5.56%
- Changement à 6 Mois
- -5.56%
- Changement Annuel
- -5.56%