SVRN: Oceanpal Inc.
今日SVRN汇率已更改2.26%。当日，交易品种以低点1.2850和高点1.3900进行交易。
关注Oceanpal Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SVRN股票今天的价格是多少？
Oceanpal Inc.股票今天的定价为1.3600。它在1.2850 - 1.3900范围内交易，昨天的收盘价为1.3300，交易量达到89。SVRN的实时价格图表显示了这些更新。
Oceanpal Inc.股票是否支付股息？
Oceanpal Inc.目前的价值为1.3600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.56%和USD。实时查看图表以跟踪SVRN走势。
如何购买SVRN股票？
您可以以1.3600的当前价格购买Oceanpal Inc.股票。订单通常设置在1.3600或1.3630附近，而89和5.43%显示市场活动。立即关注SVRN的实时图表更新。
如何投资SVRN股票？
投资Oceanpal Inc.需要考虑年度范围1.2850 - 1.6100和当前价格1.3600。许多人在以1.3600或1.3630下订单之前，会比较-5.56%和。实时查看SVRN价格图表，了解每日变化。
Oceanpal Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Oceanpal Inc.的最高价格是1.6100。在1.2850 - 1.6100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oceanpal Inc.的绩效。
Oceanpal Inc.股票的最低价格是多少？
Oceanpal Inc.（SVRN）的最低价格为1.2850。将其与当前的1.3600和1.2850 - 1.6100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SVRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SVRN股票是什么时候拆分的？
Oceanpal Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.3300和-5.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.3300
- 开盘价
- 1.2900
- 卖价
- 1.3600
- 买价
- 1.3630
- 最低价
- 1.2850
- 最高价
- 1.3900
- 交易量
- 89
- 日变化
- 2.26%
- 月变化
- -5.56%
- 6个月变化
- -5.56%
- 年变化
- -5.56%