SVRN: Oceanpal Inc.
Курс SVRN за сегодня изменился на 2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.2850, а максимальная — 1.3900.
Следите за динамикой Oceanpal Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SVRN сегодня?
Oceanpal Inc. (SVRN) сегодня оценивается на уровне 1.3600. Инструмент торгуется в пределах 1.2850 - 1.3900, вчерашнее закрытие составило 1.3300, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SVRN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oceanpal Inc.?
Oceanpal Inc. в настоящее время оценивается в 1.3600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.56% и USD. Отслеживайте движения SVRN на графике в реальном времени.
Как купить акции SVRN?
Вы можете купить акции Oceanpal Inc. (SVRN) по текущей цене 1.3600. Ордера обычно размещаются около 1.3600 или 1.3630, тогда как 89 и 5.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SVRN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SVRN?
Инвестирование в Oceanpal Inc. предполагает учет годового диапазона 1.2850 - 1.6100 и текущей цены 1.3600. Многие сравнивают -5.56% и -5.56% перед размещением ордеров на 1.3600 или 1.3630. Изучайте ежедневные изменения цены SVRN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Oceanpal Inc.?
Самая высокая цена Oceanpal Inc. (SVRN) за последний год составила 1.6100. Акции заметно колебались в пределах 1.2850 - 1.6100, сравнение с 1.3300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oceanpal Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Oceanpal Inc.?
Самая низкая цена Oceanpal Inc. (SVRN) за год составила 1.2850. Сравнение с текущими 1.3600 и 1.2850 - 1.6100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SVRN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SVRN?
В прошлом Oceanpal Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.3300 и -5.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.3300
- Open
- 1.2900
- Bid
- 1.3600
- Ask
- 1.3630
- Low
- 1.2850
- High
- 1.3900
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- 2.26%
- Месячное изменение
- -5.56%
- 6-месячное изменение
- -5.56%
- Годовое изменение
- -5.56%