Курс SVRN за сегодня изменился на 2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.2850, а максимальная — 1.3900.

Следите за динамикой Oceanpal Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.