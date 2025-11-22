КотировкиРазделы
SVRN: Oceanpal Inc.

1.3600 USD 0.0300 (2.26%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SVRN за сегодня изменился на 2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.2850, а максимальная — 1.3900.

Следите за динамикой Oceanpal Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SVRN сегодня?

Oceanpal Inc. (SVRN) сегодня оценивается на уровне 1.3600. Инструмент торгуется в пределах 1.2850 - 1.3900, вчерашнее закрытие составило 1.3300, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SVRN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oceanpal Inc.?

Oceanpal Inc. в настоящее время оценивается в 1.3600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.56% и USD. Отслеживайте движения SVRN на графике в реальном времени.

Как купить акции SVRN?

Вы можете купить акции Oceanpal Inc. (SVRN) по текущей цене 1.3600. Ордера обычно размещаются около 1.3600 или 1.3630, тогда как 89 и 5.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SVRN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SVRN?

Инвестирование в Oceanpal Inc. предполагает учет годового диапазона 1.2850 - 1.6100 и текущей цены 1.3600. Многие сравнивают -5.56% и -5.56% перед размещением ордеров на 1.3600 или 1.3630. Изучайте ежедневные изменения цены SVRN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Oceanpal Inc.?

Самая высокая цена Oceanpal Inc. (SVRN) за последний год составила 1.6100. Акции заметно колебались в пределах 1.2850 - 1.6100, сравнение с 1.3300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oceanpal Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Oceanpal Inc.?

Самая низкая цена Oceanpal Inc. (SVRN) за год составила 1.2850. Сравнение с текущими 1.3600 и 1.2850 - 1.6100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SVRN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SVRN?

В прошлом Oceanpal Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.3300 и -5.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.2850 1.3900
Годовой диапазон
1.2850 1.6100
Предыдущее закрытие
1.3300
Open
1.2900
Bid
1.3600
Ask
1.3630
Low
1.2850
High
1.3900
Объем
89
Дневное изменение
2.26%
Месячное изменение
-5.56%
6-месячное изменение
-5.56%
Годовое изменение
-5.56%
22 ноября, суббота