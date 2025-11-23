- Übersicht
SVRN: Oceanpal Inc.
Der Wechselkurs von SVRN hat sich für heute um 2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.2850 bis zu einem Hoch von 1.3900 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oceanpal Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SVRN heute?
Die Aktie von Oceanpal Inc. (SVRN) notiert heute bei 1.3600. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.2850 - 1.3900 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.3300 und das Handelsvolumen erreichte 89. Das Live-Chart von SVRN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SVRN Dividenden?
Oceanpal Inc. wird derzeit mit 1.3600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SVRN zu verfolgen.
Wie kaufe ich SVRN-Aktien?
Sie können Aktien von Oceanpal Inc. (SVRN) zum aktuellen Kurs von 1.3600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.3600 oder 1.3630 platziert, während 89 und 5.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SVRN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SVRN-Aktien?
Bei einer Investition in Oceanpal Inc. müssen die jährliche Spanne 1.2850 - 1.6100 und der aktuelle Kurs 1.3600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -5.56% und -5.56%, bevor sie Orders zu 1.3600 oder 1.3630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SVRN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Oceanpal Inc.?
Der höchste Kurs von Oceanpal Inc. (SVRN) im vergangenen Jahr lag bei 1.6100. Innerhalb von 1.2850 - 1.6100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.3300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Oceanpal Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Oceanpal Inc.?
Der niedrigste Kurs von Oceanpal Inc. (SVRN) im Laufe des Jahres betrug 1.2850. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.3600 und der Spanne 1.2850 - 1.6100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SVRN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SVRN statt?
Oceanpal Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.3300 und -5.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.3300
- Eröffnung
- 1.2900
- Bid
- 1.3600
- Ask
- 1.3630
- Tief
- 1.2850
- Hoch
- 1.3900
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- 2.26%
- Monatsänderung
- -5.56%
- 6-Monatsänderung
- -5.56%
- Jahresänderung
- -5.56%