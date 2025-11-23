- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SVRN: Oceanpal Inc.
Il tasso di cambio SVRN ha avuto una variazione del 2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.2850 e ad un massimo di 1.3900.
Segui le dinamiche di Oceanpal Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SVRN oggi?
Oggi le azioni Oceanpal Inc. sono prezzate a 1.3600. Viene scambiato all'interno di 1.2850 - 1.3900, la chiusura di ieri è stata 1.3300 e il volume degli scambi ha raggiunto 89. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SVRN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Oceanpal Inc. pagano dividendi?
Oceanpal Inc. è attualmente valutato a 1.3600. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SVRN.
Come acquistare azioni SVRN?
Puoi acquistare azioni Oceanpal Inc. al prezzo attuale di 1.3600. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.3600 o 1.3630, mentre 89 e 5.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SVRN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SVRN?
Investire in Oceanpal Inc. implica considerare l'intervallo annuale 1.2850 - 1.6100 e il prezzo attuale 1.3600. Molti confrontano -5.56% e -5.56% prima di effettuare ordini su 1.3600 o 1.3630. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SVRN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oceanpal Inc.?
Il prezzo massimo di Oceanpal Inc. nell'ultimo anno è stato 1.6100. All'interno di 1.2850 - 1.6100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.3300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Oceanpal Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oceanpal Inc.?
Il prezzo più basso di Oceanpal Inc. (SVRN) nel corso dell'anno è stato 1.2850. Confrontandolo con gli attuali 1.3600 e 1.2850 - 1.6100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SVRN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SVRN?
Oceanpal Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.3300 e -5.56%.
- Chiusura Precedente
- 1.3300
- Apertura
- 1.2900
- Bid
- 1.3600
- Ask
- 1.3630
- Minimo
- 1.2850
- Massimo
- 1.3900
- Volume
- 89
- Variazione giornaliera
- 2.26%
- Variazione Mensile
- -5.56%
- Variazione Semestrale
- -5.56%
- Variazione Annuale
- -5.56%