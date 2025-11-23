QuotazioniSezioni
SVRN: Oceanpal Inc.

1.3600 USD 0.0300 (2.26%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SVRN ha avuto una variazione del 2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.2850 e ad un massimo di 1.3900.

Segui le dinamiche di Oceanpal Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SVRN oggi?

Oggi le azioni Oceanpal Inc. sono prezzate a 1.3600. Viene scambiato all'interno di 1.2850 - 1.3900, la chiusura di ieri è stata 1.3300 e il volume degli scambi ha raggiunto 89. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SVRN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Oceanpal Inc. pagano dividendi?

Oceanpal Inc. è attualmente valutato a 1.3600. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SVRN.

Come acquistare azioni SVRN?

Puoi acquistare azioni Oceanpal Inc. al prezzo attuale di 1.3600. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.3600 o 1.3630, mentre 89 e 5.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SVRN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SVRN?

Investire in Oceanpal Inc. implica considerare l'intervallo annuale 1.2850 - 1.6100 e il prezzo attuale 1.3600. Molti confrontano -5.56% e -5.56% prima di effettuare ordini su 1.3600 o 1.3630. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SVRN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oceanpal Inc.?

Il prezzo massimo di Oceanpal Inc. nell'ultimo anno è stato 1.6100. All'interno di 1.2850 - 1.6100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.3300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Oceanpal Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oceanpal Inc.?

Il prezzo più basso di Oceanpal Inc. (SVRN) nel corso dell'anno è stato 1.2850. Confrontandolo con gli attuali 1.3600 e 1.2850 - 1.6100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SVRN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SVRN?

Oceanpal Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.3300 e -5.56%.

Intervallo Giornaliero
1.2850 1.3900
Intervallo Annuale
1.2850 1.6100
Chiusura Precedente
1.3300
Apertura
1.2900
Bid
1.3600
Ask
1.3630
Minimo
1.2850
Massimo
1.3900
Volume
89
Variazione giornaliera
2.26%
Variazione Mensile
-5.56%
Variazione Semestrale
-5.56%
Variazione Annuale
-5.56%
23 novembre, domenica