SVRN: Oceanpal Inc.
SVRNの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり1.2850の安値と1.3900の高値で取引されました。
Oceanpal Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SVRN株の現在の価格は？
Oceanpal Inc.の株価は本日1.3600です。1.2850 - 1.3900内で取引され、前日の終値は1.3300、取引量は89に達しました。SVRNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Oceanpal Inc.の株は配当を出しますか？
Oceanpal Inc.の現在の価格は1.3600です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.56%やUSDにも注目します。SVRNの動きはライブチャートで確認できます。
SVRN株を買う方法は？
Oceanpal Inc.の株は現在1.3600で購入可能です。注文は通常1.3600または1.3630付近で行われ、89や5.43%が市場の動きを示します。SVRNの最新情報はライブチャートで確認できます。
SVRN株に投資する方法は？
Oceanpal Inc.への投資では、年間の値幅1.2850 - 1.6100と現在の1.3600を考慮します。注文は多くの場合1.3600や1.3630で行われる前に、-5.56%や-5.56%と比較されます。SVRNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Oceanpal Inc.の株の最高値は？
Oceanpal Inc.の過去1年の最高値は1.6100でした。1.2850 - 1.6100内で株価は大きく変動し、1.3300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Oceanpal Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Oceanpal Inc.の株の最低値は？
Oceanpal Inc.(SVRN)の年間最安値は1.2850でした。現在の1.3600や1.2850 - 1.6100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SVRNの動きはライブチャートで確認できます。
SVRNの株式分割はいつ行われましたか？
Oceanpal Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.3300、-5.56%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.3300
- 始値
- 1.2900
- 買値
- 1.3600
- 買値
- 1.3630
- 安値
- 1.2850
- 高値
- 1.3900
- 出来高
- 89
- 1日の変化
- 2.26%
- 1ヶ月の変化
- -5.56%
- 6ヶ月の変化
- -5.56%
- 1年の変化
- -5.56%