SVRN: Oceanpal Inc.
A taxa do SVRN para hoje mudou para 2.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.2850 e o mais alto foi 1.3900.
Veja a dinâmica do par de moedas Oceanpal Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SVRN hoje?
Hoje Oceanpal Inc. (SVRN) está avaliado em 1.3600. O instrumento é negociado dentro de 1.2850 - 1.3900, o fechamento de ontem foi 1.3300, e o volume de negociação atingiu 89. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SVRN em tempo real.
As ações de Oceanpal Inc. pagam dividendos?
Atualmente Oceanpal Inc. está avaliado em 1.3600. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.56% e USD. Monitore os movimentos de SVRN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SVRN?
Você pode comprar ações de Oceanpal Inc. (SVRN) pelo preço atual 1.3600. Ordens geralmente são executadas perto de 1.3600 ou 1.3630, enquanto 89 e 5.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SVRN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SVRN?
Investir em Oceanpal Inc. envolve considerar a faixa anual 1.2850 - 1.6100 e o preço atual 1.3600. Muitos comparam -5.56% e -5.56% antes de enviar ordens em 1.3600 ou 1.3630. Estude as mudanças diárias de preço de SVRN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Oceanpal Inc.?
O maior preço de Oceanpal Inc. (SVRN) no último ano foi 1.6100. As ações oscilaram bastante dentro de 1.2850 - 1.6100, e a comparação com 1.3300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Oceanpal Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Oceanpal Inc.?
O menor preço de Oceanpal Inc. (SVRN) no ano foi 1.2850. A comparação com o preço atual 1.3600 e 1.2850 - 1.6100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SVRN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SVRN?
No passado Oceanpal Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.3300 e -5.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.3300
- Open
- 1.2900
- Bid
- 1.3600
- Ask
- 1.3630
- Low
- 1.2850
- High
- 1.3900
- Volume
- 89
- Mudança diária
- 2.26%
- Mudança mensal
- -5.56%
- Mudança de 6 meses
- -5.56%
- Mudança anual
- -5.56%