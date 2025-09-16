FiyatlarBölümler
STX: Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)

221.23 USD 4.59 (2.12%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STX fiyatı bugün 2.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 216.00 ve Yüksek fiyatı olarak 221.66 aralığında işlem gördü.

Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
216.00 221.66
Yıllık aralık
63.21 221.66
Önceki kapanış
216.64
Açılış
217.85
Satış
221.23
Alış
221.53
Düşük
216.00
Yüksek
221.66
Hacim
7.732 K
Günlük değişim
2.12%
Aylık değişim
34.54%
6 aylık değişim
160.95%
Yıllık değişim
102.48%
21 Eylül, Pazar