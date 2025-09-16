Dövizler / STX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
STX: Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)
221.23 USD 4.59 (2.12%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STX fiyatı bugün 2.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 216.00 ve Yüksek fiyatı olarak 221.66 aralığında işlem gördü.
Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STX haberleri
- Why Seagate Technologies Rallied Double Digits This Week
- Seagate Technology hissesi 219,68 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Seagate Technology stock hits all-time high at 219.68 USD
- Meet the Brilliant Stock That Is Racing Into the AI Infrastructure Boom in 2025. Is It a Buy, Hold, or Sell From Here?
- Morning Bid: Central bank bonanza
- Hard Drives Are Making an AI Comeback. Yes, Hard Drives.
- Mizuho, Western Digital için hedef fiyatı 87 dolardan 120 dolara yükseltti
- Mizuho, güçlü yapay zeka kaynaklı talep nedeniyle Seagate hisse fiyat hedefini 245 dolara yükseltti
- Western Digital stock price target raised to $120 from $87 at Mizuho
- Mizuho raises Seagate stock price target to $245 on strong AI-driven demand
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Micron Bets on G9 NAND SSDs: Is it the Next Growth Catalyst?
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- Yapay Zeka Devriminde Öne Çıkacak En İyi BT Donanım Hisseleri: Bernstein
- Top IT Hardware Stocks Poised to Lead the Intelligence Revolution: Bernstein
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Seagate's Growth Runway Extends With Large Data Center Investments (NASDAQ:STX)
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- BT donanımı ’Zeka Devrimi’ne giriyor, Bernstein söylüyor
- IT hardware enters the ‘Intelligence Revolution,’ Bernstein says
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
Günlük aralık
216.00 221.66
Yıllık aralık
63.21 221.66
- Önceki kapanış
- 216.64
- Açılış
- 217.85
- Satış
- 221.23
- Alış
- 221.53
- Düşük
- 216.00
- Yüksek
- 221.66
- Hacim
- 7.732 K
- Günlük değişim
- 2.12%
- Aylık değişim
- 34.54%
- 6 aylık değişim
- 160.95%
- Yıllık değişim
- 102.48%
21 Eylül, Pazar