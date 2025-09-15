Валюты / STX
STX: Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)
211.13 USD 0.01 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 207.66, а максимальная — 215.17.
Следите за динамикой Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
207.66 215.17
Годовой диапазон
63.21 215.17
- Предыдущее закрытие
- 211.12
- Open
- 211.30
- Bid
- 211.13
- Ask
- 211.43
- Low
- 207.66
- High
- 215.17
- Объем
- 11.559 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 28.40%
- 6-месячное изменение
- 149.03%
- Годовое изменение
- 93.24%
