STX: Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)

211.13 USD 0.01 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 207.66, а максимальная — 215.17.

Следите за динамикой Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости STX

Дневной диапазон
207.66 215.17
Годовой диапазон
63.21 215.17
Предыдущее закрытие
211.12
Open
211.30
Bid
211.13
Ask
211.43
Low
207.66
High
215.17
Объем
11.559 K
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
28.40%
6-месячное изменение
149.03%
Годовое изменение
93.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.