货币 / STX
STX: Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)
211.13 USD 0.01 (0.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点207.66和高点215.17进行交易。
关注Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
STX新闻
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- 伯恩斯坦：顶级IT硬件股票有望引领智能革命
- Top IT Hardware Stocks Poised to Lead the Intelligence Revolution: Bernstein
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Seagate's Growth Runway Extends With Large Data Center Investments (NASDAQ:STX)
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- IT硬件进入"智能革命"时代，伯恩斯坦表示
- IT hardware enters the ‘Intelligence Revolution,’ Bernstein says
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Strength Seen in Seagate (STX): Can Its 7.7% Jump Turn into More Strength?
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- 伯恩斯坦法兴集团给予西部数据股票"市场表现"评级
- 伯恩斯坦法兴集团给予希捷科技"优于大市"评级，看好HAMR技术
- Bernstein SocGen initiates Western Digital stock with Market Perform
- Bernstein SocGen initiates Seagate stock with Outperform rating on HAMR tech
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- Seagate Technology: EVP Morris sells shares worth $3m
- TRADING DAY Tech momentum accelerates as Fed looms
- Tech Buying Pushes S&P 500, Nasdaq to New Records
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- 美国股市上涨；截至收盘道琼斯工业平均指数上涨0.11%
日范围
207.66 215.17
年范围
63.21 215.17
- 前一天收盘价
- 211.12
- 开盘价
- 211.30
- 卖价
- 211.13
- 买价
- 211.43
- 最低价
- 207.66
- 最高价
- 215.17
- 交易量
- 11.559 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 28.40%
- 6个月变化
- 149.03%
- 年变化
- 93.24%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值