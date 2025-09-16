通貨 / STX
STX: Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)
216.64 USD 3.28 (1.54%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STXの今日の為替レートは、1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり215.14の安値と219.53の高値で取引されました。
Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STX News
- ミズホ、ウエスタン・デジタルの株価目標を87ドルから120ドルに引き上げ
- みずほ、AIによる強い需要を背景にシーゲイトの株価目標を245ドルに引き上げ
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Micron Bets on G9 NAND SSDs: Is it the Next Growth Catalyst?
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- インテリジェンス革命をリードする有望なITハードウェア株：バーンスタイン
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Seagate's Growth Runway Extends With Large Data Center Investments (NASDAQ:STX)
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- ITハードウェアが「インテリジェンス革命」に突入、バーンスタイン
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Strength Seen in Seagate (STX): Can Its 7.7% Jump Turn into More Strength?
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル、ウエスタン・デジタル株を「マーケット・パフォーム」で開始
- バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル、HAMR技術を評価しシーゲイト株を「アウトパフォーム」で開始
1日のレンジ
215.14 219.53
1年のレンジ
63.21 219.53
- 以前の終値
- 213.36
- 始値
- 216.72
- 買値
- 216.64
- 買値
- 216.94
- 安値
- 215.14
- 高値
- 219.53
- 出来高
- 8.527 K
- 1日の変化
- 1.54%
- 1ヶ月の変化
- 31.75%
- 6ヶ月の変化
- 155.53%
- 1年の変化
- 98.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K