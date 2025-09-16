クォートセクション
通貨 / STX
STX: Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)

216.64 USD 3.28 (1.54%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STXの今日の為替レートは、1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり215.14の安値と219.53の高値で取引されました。

Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
215.14 219.53
1年のレンジ
63.21 219.53
以前の終値
213.36
始値
216.72
買値
216.64
買値
216.94
安値
215.14
高値
219.53
出来高
8.527 K
1日の変化
1.54%
1ヶ月の変化
31.75%
6ヶ月の変化
155.53%
1年の変化
98.28%
