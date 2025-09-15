Moedas / STX
STX: Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)
213.36 USD 2.23 (1.06%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STX para hoje mudou para 1.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 206.32 e o mais alto foi 214.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
206.32 214.21
Faixa anual
63.21 215.17
- Fechamento anterior
- 211.13
- Open
- 210.40
- Bid
- 213.36
- Ask
- 213.66
- Low
- 206.32
- High
- 214.21
- Volume
- 10.716 K
- Mudança diária
- 1.06%
- Mudança mensal
- 29.76%
- Mudança de 6 meses
- 151.66%
- Mudança anual
- 95.28%
