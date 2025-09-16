Währungen / STX
STX: Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)
216.64 USD 3.28 (1.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STX hat sich für heute um 1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 215.14 bis zu einem Hoch von 219.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
215.14 219.53
Jahresspanne
63.21 219.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 213.36
- Eröffnung
- 216.72
- Bid
- 216.64
- Ask
- 216.94
- Tief
- 215.14
- Hoch
- 219.53
- Volumen
- 8.527 K
- Tagesänderung
- 1.54%
- Monatsänderung
- 31.75%
- 6-Monatsänderung
- 155.53%
- Jahresänderung
- 98.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K