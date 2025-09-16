KurseKategorien
Währungen / STX
STX: Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)

216.64 USD 3.28 (1.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STX hat sich für heute um 1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 215.14 bis zu einem Hoch von 219.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
215.14 219.53
Jahresspanne
63.21 219.53
Vorheriger Schlusskurs
213.36
Eröffnung
216.72
Bid
216.64
Ask
216.94
Tief
215.14
Hoch
219.53
Volumen
8.527 K
Tagesänderung
1.54%
Monatsänderung
31.75%
6-Monatsänderung
155.53%
Jahresänderung
98.28%
