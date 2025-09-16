Divisas / STX
STX: Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland)
213.36 USD 2.23 (1.06%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STX de hoy ha cambiado un 1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 206.32, mientras que el máximo ha alcanzado 214.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Seagate Technology Holdings PLC - (Ireland). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
STX News
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- Las principales acciones de hardware informático posicionadas para liderar la Revolución de la Inteligencia: Bernstein
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Seagate's Growth Runway Extends With Large Data Center Investments (NASDAQ:STX)
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- El hardware de TI entra en la ’Revolución de la Inteligencia’, según Bernstein
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Strength Seen in Seagate (STX): Can Its 7.7% Jump Turn into More Strength?
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Bernstein SocGen inicia cobertura de Western Digital con calificación de Rendimiento de Mercado
- Bernstein SocGen inicia cobertura de Seagate con calificación Outperform
- Bernstein SocGen inicia cobertura de Seagate con calificación de Mejor Rendimiento por tecnología HAMR
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
Rango diario
206.32 214.21
Rango anual
63.21 215.17
- Cierres anteriores
- 211.13
- Open
- 210.40
- Bid
- 213.36
- Ask
- 213.66
- Low
- 206.32
- High
- 214.21
- Volumen
- 10.716 K
- Cambio diario
- 1.06%
- Cambio mensual
- 29.76%
- Cambio a 6 meses
- 151.66%
- Cambio anual
- 95.28%
