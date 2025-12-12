STUB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Stubhub Holdings, Inc. hisse senedi 13.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 13.31 - 14.70 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 14.54 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3243 değerine ulaştı. STUB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Stubhub Holdings, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Stubhub Holdings, Inc. hisse senedi şu anda 13.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -41.48% ve USD değerlerini izler. STUB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

STUB hisse senedi nasıl alınır? Stubhub Holdings, Inc. hisselerini şu anki 13.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 13.46 ve Ask 13.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3243 ve günlük değişim oranı -8.12% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte STUB fiyat hareketlerini takip edin.

STUB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Stubhub Holdings, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.83 - 26.34 ve mevcut fiyatı 13.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 13.46 veya Ask 13.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 17.25% ve 6 aylık değişim oranı -41.48% değerlerini karşılaştırır. STUB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Stubhub Holdings, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Stubhub Holdings, Inc. hisse senedi yıllık olarak 26.34 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.83 - 26.34). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 14.54 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Stubhub Holdings, Inc. performansını takip edin.

Stubhub Holdings, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Stubhub Holdings, Inc. (STUB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.83 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 13.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.83 - 26.34 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki STUB fiyat hareketlerini izleyin.