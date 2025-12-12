- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
STUB: Stubhub Holdings, Inc.
Le taux de change de STUB a changé de -3.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.31 et à un maximum de 14.70.
Suivez la dynamique Stubhub Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action STUB aujourd'hui ?
L'action Stubhub Holdings, Inc. est cotée à 13.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 13.31 - 14.70, a clôturé hier à 14.54 et son volume d'échange a atteint 5045. Le graphique en temps réel du cours de STUB présente ces mises à jour.
L'action Stubhub Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Stubhub Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 13.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -39.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de STUB.
Comment acheter des actions STUB ?
Vous pouvez acheter des actions Stubhub Holdings, Inc. au cours actuel de 13.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 13.99 ou de 14.29, le 5045 et le -4.51% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de STUB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action STUB ?
Investir dans Stubhub Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.83 - 26.34 et le prix actuel 13.99. Beaucoup comparent 21.86% et -39.17% avant de passer des ordres à 13.99 ou 14.29. Consultez le graphique du cours de STUB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Stubhub Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Stubhub Holdings, Inc. l'année dernière était 26.34. Au cours de 9.83 - 26.34, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Stubhub Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Stubhub Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Stubhub Holdings, Inc. (STUB) sur l'année a été 9.83. Sa comparaison avec 13.99 et 9.83 - 26.34 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de STUB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action STUB a-t-elle été divisée ?
Stubhub Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.54 et -39.17% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.54
- Ouverture
- 14.65
- Bid
- 13.99
- Ask
- 14.29
- Plus Bas
- 13.31
- Plus Haut
- 14.70
- Volume
- 5.045 K
- Changement quotidien
- -3.78%
- Changement Mensuel
- 21.86%
- Changement à 6 Mois
- -39.17%
- Changement Annuel
- -39.17%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev