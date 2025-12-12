- Visão do mercado
STUB: Stubhub Holdings, Inc.
A taxa do STUB para hoje mudou para -7.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.31 e o mais alto foi 14.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Stubhub Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de STUB hoje?
Hoje Stubhub Holdings, Inc. (STUB) está avaliado em 13.44. O instrumento é negociado dentro de 13.31 - 14.70, o fechamento de ontem foi 14.54, e o volume de negociação atingiu 3612. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de STUB em tempo real.
As ações de Stubhub Holdings, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Stubhub Holdings, Inc. está avaliado em 13.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -41.57% e USD. Monitore os movimentos de STUB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de STUB?
Você pode comprar ações de Stubhub Holdings, Inc. (STUB) pelo preço atual 13.44. Ordens geralmente são executadas perto de 13.44 ou 13.74, enquanto 3612 e -8.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de STUB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de STUB?
Investir em Stubhub Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 9.83 - 26.34 e o preço atual 13.44. Muitos comparam 17.07% e -41.57% antes de enviar ordens em 13.44 ou 13.74. Estude as mudanças diárias de preço de STUB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Stubhub Holdings, Inc.?
O maior preço de Stubhub Holdings, Inc. (STUB) no último ano foi 26.34. As ações oscilaram bastante dentro de 9.83 - 26.34, e a comparação com 14.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Stubhub Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Stubhub Holdings, Inc.?
O menor preço de Stubhub Holdings, Inc. (STUB) no ano foi 9.83. A comparação com o preço atual 13.44 e 9.83 - 26.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de STUB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de STUB?
No passado Stubhub Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.54 e -41.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.54
- Open
- 14.65
- Bid
- 13.44
- Ask
- 13.74
- Low
- 13.31
- High
- 14.70
- Volume
- 3.612 K
- Mudança diária
- -7.57%
- Mudança mensal
- 17.07%
- Mudança de 6 meses
- -41.57%
- Mudança anual
- -41.57%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.