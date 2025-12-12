Курс STUB за сегодня изменился на -7.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.31, а максимальная — 14.70.

Следите за динамикой Stubhub Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.