STUB: Stubhub Holdings, Inc.

13.44 USD 1.10 (7.57%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STUB за сегодня изменился на -7.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.31, а максимальная — 14.70.

Следите за динамикой Stubhub Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STUB сегодня?

Stubhub Holdings, Inc. (STUB) сегодня оценивается на уровне 13.44. Инструмент торгуется в пределах 13.31 - 14.70, вчерашнее закрытие составило 14.54, а торговый объем достиг 3612. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STUB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Stubhub Holdings, Inc.?

Stubhub Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 13.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -41.57% и USD. Отслеживайте движения STUB на графике в реальном времени.

Как купить акции STUB?

Вы можете купить акции Stubhub Holdings, Inc. (STUB) по текущей цене 13.44. Ордера обычно размещаются около 13.44 или 13.74, тогда как 3612 и -8.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STUB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STUB?

Инвестирование в Stubhub Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 9.83 - 26.34 и текущей цены 13.44. Многие сравнивают 17.07% и -41.57% перед размещением ордеров на 13.44 или 13.74. Изучайте ежедневные изменения цены STUB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Stubhub Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Stubhub Holdings, Inc. (STUB) за последний год составила 26.34. Акции заметно колебались в пределах 9.83 - 26.34, сравнение с 14.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Stubhub Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Stubhub Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Stubhub Holdings, Inc. (STUB) за год составила 9.83. Сравнение с текущими 13.44 и 9.83 - 26.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STUB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STUB?

В прошлом Stubhub Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.54 и -41.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.31 14.70
Годовой диапазон
9.83 26.34
Предыдущее закрытие
14.54
Open
14.65
Bid
13.44
Ask
13.74
Low
13.31
High
14.70
Объем
3.612 K
Дневное изменение
-7.57%
Месячное изменение
17.07%
6-месячное изменение
-41.57%
Годовое изменение
-41.57%
