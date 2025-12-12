- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
STUB: Stubhub Holdings, Inc.
Курс STUB за сегодня изменился на -7.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.31, а максимальная — 14.70.
Следите за динамикой Stubhub Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STUB сегодня?
Stubhub Holdings, Inc. (STUB) сегодня оценивается на уровне 13.44. Инструмент торгуется в пределах 13.31 - 14.70, вчерашнее закрытие составило 14.54, а торговый объем достиг 3612. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STUB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Stubhub Holdings, Inc.?
Stubhub Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 13.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -41.57% и USD. Отслеживайте движения STUB на графике в реальном времени.
Как купить акции STUB?
Вы можете купить акции Stubhub Holdings, Inc. (STUB) по текущей цене 13.44. Ордера обычно размещаются около 13.44 или 13.74, тогда как 3612 и -8.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STUB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STUB?
Инвестирование в Stubhub Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 9.83 - 26.34 и текущей цены 13.44. Многие сравнивают 17.07% и -41.57% перед размещением ордеров на 13.44 или 13.74. Изучайте ежедневные изменения цены STUB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Stubhub Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Stubhub Holdings, Inc. (STUB) за последний год составила 26.34. Акции заметно колебались в пределах 9.83 - 26.34, сравнение с 14.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Stubhub Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Stubhub Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Stubhub Holdings, Inc. (STUB) за год составила 9.83. Сравнение с текущими 13.44 и 9.83 - 26.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STUB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STUB?
В прошлом Stubhub Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.54 и -41.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.54
- Open
- 14.65
- Bid
- 13.44
- Ask
- 13.74
- Low
- 13.31
- High
- 14.70
- Объем
- 3.612 K
- Дневное изменение
- -7.57%
- Месячное изменение
- 17.07%
- 6-месячное изменение
- -41.57%
- Годовое изменение
- -41.57%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.