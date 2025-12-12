- Übersicht
STUB: Stubhub Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von STUB hat sich für heute um -7.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.31 bis zu einem Hoch von 14.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stubhub Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von STUB heute?
Die Aktie von Stubhub Holdings, Inc. (STUB) notiert heute bei 13.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von 13.31 - 14.70 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.54 und das Handelsvolumen erreichte 3612. Das Live-Chart von STUB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie STUB Dividenden?
Stubhub Holdings, Inc. wird derzeit mit 13.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -41.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von STUB zu verfolgen.
Wie kaufe ich STUB-Aktien?
Sie können Aktien von Stubhub Holdings, Inc. (STUB) zum aktuellen Kurs von 13.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 13.44 oder 13.74 platziert, während 3612 und -8.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von STUB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in STUB-Aktien?
Bei einer Investition in Stubhub Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 9.83 - 26.34 und der aktuelle Kurs 13.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 17.07% und -41.57%, bevor sie Orders zu 13.44 oder 13.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von STUB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Stubhub Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Stubhub Holdings, Inc. (STUB) im vergangenen Jahr lag bei 26.34. Innerhalb von 9.83 - 26.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Stubhub Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Stubhub Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Stubhub Holdings, Inc. (STUB) im Laufe des Jahres betrug 9.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 13.44 und der Spanne 9.83 - 26.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von STUB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von STUB statt?
Stubhub Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.54 und -41.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.54
- Eröffnung
- 14.65
- Bid
- 13.44
- Ask
- 13.74
- Tief
- 13.31
- Hoch
- 14.70
- Volumen
- 3.612 K
- Tagesänderung
- -7.57%
- Monatsänderung
- 17.07%
- 6-Monatsänderung
- -41.57%
- Jahresänderung
- -41.57%
