STUB: Stubhub Holdings, Inc.
Il tasso di cambio STUB ha avuto una variazione del -7.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.31 e ad un massimo di 14.70.
Segui le dinamiche di Stubhub Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni STUB oggi?
Oggi le azioni Stubhub Holdings, Inc. sono prezzate a 13.44. Viene scambiato all'interno di 13.31 - 14.70, la chiusura di ieri è stata 14.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 3612. Il grafico dei prezzi in tempo reale di STUB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Stubhub Holdings, Inc. pagano dividendi?
Stubhub Holdings, Inc. è attualmente valutato a 13.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -41.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di STUB.
Come acquistare azioni STUB?
Puoi acquistare azioni Stubhub Holdings, Inc. al prezzo attuale di 13.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.44 o 13.74, mentre 3612 e -8.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di STUB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni STUB?
Investire in Stubhub Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 9.83 - 26.34 e il prezzo attuale 13.44. Molti confrontano 17.07% e -41.57% prima di effettuare ordini su 13.44 o 13.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di STUB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Stubhub Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Stubhub Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 26.34. All'interno di 9.83 - 26.34, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Stubhub Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Stubhub Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Stubhub Holdings, Inc. (STUB) nel corso dell'anno è stato 9.83. Confrontandolo con gli attuali 13.44 e 9.83 - 26.34 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda STUB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di STUB?
Stubhub Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.54 e -41.57%.
- Chiusura Precedente
- 14.54
- Apertura
- 14.65
- Bid
- 13.44
- Ask
- 13.74
- Minimo
- 13.31
- Massimo
- 14.70
- Volume
- 3.612 K
- Variazione giornaliera
- -7.57%
- Variazione Mensile
- 17.07%
- Variazione Semestrale
- -41.57%
- Variazione Annuale
- -41.57%
