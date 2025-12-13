报价部分
货币 / STUB
回到股票

STUB: Stubhub Holdings, Inc.

14.00 USD 0.54 (3.71%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STUB汇率已更改-3.71%。当日，交易品种以低点13.31和高点14.70进行交易。

关注Stubhub Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STUB股票今天的价格是多少？

Stubhub Holdings, Inc.股票今天的定价为14.00。它在13.31 - 14.70范围内交易，昨天的收盘价为14.54，交易量达到6674。STUB的实时价格图表显示了这些更新。

Stubhub Holdings, Inc.股票是否支付股息？

Stubhub Holdings, Inc.目前的价值为14.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.13%和USD。实时查看图表以跟踪STUB走势。

如何购买STUB股票？

您可以以14.00的当前价格购买Stubhub Holdings, Inc.股票。订单通常设置在14.00或14.30附近，而6674和-4.44%显示市场活动。立即关注STUB的实时图表更新。

如何投资STUB股票？

投资Stubhub Holdings, Inc.需要考虑年度范围9.83 - 26.34和当前价格14.00。许多人在以14.00或14.30下订单之前，会比较21.95%和。实时查看STUB价格图表，了解每日变化。

Stubhub Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Stubhub Holdings, Inc.的最高价格是26.34。在9.83 - 26.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Stubhub Holdings, Inc.的绩效。

Stubhub Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？

Stubhub Holdings, Inc.（STUB）的最低价格为9.83。将其与当前的14.00和9.83 - 26.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STUB股票是什么时候拆分的？

Stubhub Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.54和-39.13%中可见。

日范围
13.31 14.70
年范围
9.83 26.34
前一天收盘价
14.54
开盘价
14.65
卖价
14.00
买价
14.30
最低价
13.31
最高价
14.70
交易量
6.674 K
日变化
-3.71%
月变化
21.95%
6个月变化
-39.13%
年变化
-39.13%
13 十二月, 星期六