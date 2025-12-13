STUB: Stubhub Holdings, Inc.
今日STUB汇率已更改-3.71%。当日，交易品种以低点13.31和高点14.70进行交易。
关注Stubhub Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
STUB股票今天的价格是多少？
Stubhub Holdings, Inc.股票今天的定价为14.00。它在13.31 - 14.70范围内交易，昨天的收盘价为14.54，交易量达到6674。STUB的实时价格图表显示了这些更新。
Stubhub Holdings, Inc.股票是否支付股息？
Stubhub Holdings, Inc.目前的价值为14.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.13%和USD。实时查看图表以跟踪STUB走势。
如何购买STUB股票？
您可以以14.00的当前价格购买Stubhub Holdings, Inc.股票。订单通常设置在14.00或14.30附近，而6674和-4.44%显示市场活动。立即关注STUB的实时图表更新。
如何投资STUB股票？
投资Stubhub Holdings, Inc.需要考虑年度范围9.83 - 26.34和当前价格14.00。许多人在以14.00或14.30下订单之前，会比较21.95%和。实时查看STUB价格图表，了解每日变化。
Stubhub Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Stubhub Holdings, Inc.的最高价格是26.34。在9.83 - 26.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Stubhub Holdings, Inc.的绩效。
Stubhub Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？
Stubhub Holdings, Inc.（STUB）的最低价格为9.83。将其与当前的14.00和9.83 - 26.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STUB股票是什么时候拆分的？
Stubhub Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.54和-39.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.54
- 开盘价
- 14.65
- 卖价
- 14.00
- 买价
- 14.30
- 最低价
- 13.31
- 最高价
- 14.70
- 交易量
- 6.674 K
- 日变化
- -3.71%
- 月变化
- 21.95%
- 6个月变化
- -39.13%
- 年变化
- -39.13%