STUB: スタブハブ・ホールディングス
STUBの今日の為替レートは、-3.78%変化しました。日中、通貨は1あたり13.31の安値と14.70の高値で取引されました。
スタブハブ・ホールディングスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
STUB株の現在の価格は？
スタブハブ・ホールディングスの株価は本日13.99です。13.31 - 14.70内で取引され、前日の終値は14.54、取引量は5045に達しました。STUBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
スタブハブ・ホールディングスの株は配当を出しますか？
スタブハブ・ホールディングスの現在の価格は13.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は-39.17%やUSDにも注目します。STUBの動きはライブチャートで確認できます。
STUB株を買う方法は？
スタブハブ・ホールディングスの株は現在13.99で購入可能です。注文は通常13.99または14.29付近で行われ、5045や-4.51%が市場の動きを示します。STUBの最新情報はライブチャートで確認できます。
STUB株に投資する方法は？
スタブハブ・ホールディングスへの投資では、年間の値幅9.83 - 26.34と現在の13.99を考慮します。注文は多くの場合13.99や14.29で行われる前に、21.86%や-39.17%と比較されます。STUBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
スタブハブ・ホールディングスの株の最高値は？
スタブハブ・ホールディングスの過去1年の最高値は26.34でした。9.83 - 26.34内で株価は大きく変動し、14.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。スタブハブ・ホールディングスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
スタブハブ・ホールディングスの株の最低値は？
スタブハブ・ホールディングス(STUB)の年間最安値は9.83でした。現在の13.99や9.83 - 26.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。STUBの動きはライブチャートで確認できます。
STUBの株式分割はいつ行われましたか？
スタブハブ・ホールディングスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.54、-39.17%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.54
- 始値
- 14.65
- 買値
- 13.99
- 買値
- 14.29
- 安値
- 13.31
- 高値
- 14.70
- 出来高
- 5.045 K
- 1日の変化
- -3.78%
- 1ヶ月の変化
- 21.86%
- 6ヶ月の変化
- -39.17%
- 1年の変化
- -39.17%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前