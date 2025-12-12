クォートセクション
通貨 / STUB
STUB: スタブハブ・ホールディングス

13.99 USD 0.55 (3.78%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

STUBの今日の為替レートは、-3.78%変化しました。日中、通貨は1あたり13.31の安値と14.70の高値で取引されました。

スタブハブ・ホールディングスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

STUB株の現在の価格は？

スタブハブ・ホールディングスの株価は本日13.99です。13.31 - 14.70内で取引され、前日の終値は14.54、取引量は5045に達しました。STUBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

スタブハブ・ホールディングスの株は配当を出しますか？

スタブハブ・ホールディングスの現在の価格は13.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は-39.17%やUSDにも注目します。STUBの動きはライブチャートで確認できます。

STUB株を買う方法は？

スタブハブ・ホールディングスの株は現在13.99で購入可能です。注文は通常13.99または14.29付近で行われ、5045や-4.51%が市場の動きを示します。STUBの最新情報はライブチャートで確認できます。

STUB株に投資する方法は？

スタブハブ・ホールディングスへの投資では、年間の値幅9.83 - 26.34と現在の13.99を考慮します。注文は多くの場合13.99や14.29で行われる前に、21.86%や-39.17%と比較されます。STUBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

スタブハブ・ホールディングスの株の最高値は？

スタブハブ・ホールディングスの過去1年の最高値は26.34でした。9.83 - 26.34内で株価は大きく変動し、14.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。スタブハブ・ホールディングスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

スタブハブ・ホールディングスの株の最低値は？

スタブハブ・ホールディングス(STUB)の年間最安値は9.83でした。現在の13.99や9.83 - 26.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。STUBの動きはライブチャートで確認できます。

STUBの株式分割はいつ行われましたか？

スタブハブ・ホールディングスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.54、-39.17%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
13.31 14.70
1年のレンジ
9.83 26.34
以前の終値
14.54
始値
14.65
買値
13.99
買値
14.29
安値
13.31
高値
14.70
出来高
5.045 K
1日の変化
-3.78%
1ヶ月の変化
21.86%
6ヶ月の変化
-39.17%
1年の変化
-39.17%
