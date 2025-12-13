- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
STUB: Stubhub Holdings, Inc.
El tipo de cambio de STUB de hoy ha cambiado un -3.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.31, mientras que el máximo ha alcanzado 14.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Stubhub Holdings, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de STUB hoy?
Stubhub Holdings, Inc. (STUB) se evalúa hoy en 14.00. El instrumento se negocia dentro de 13.31 - 14.70; el cierre de ayer ha sido 14.54 y el volumen comercial ha alcanzado 6674. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios STUB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Stubhub Holdings, Inc.?
Stubhub Holdings, Inc. se evalúa actualmente en 14.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -39.13% y USD. Monitoree los movimientos de STUB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de STUB?
Puede comprar acciones de Stubhub Holdings, Inc. (STUB) al precio actual de 14.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.00 o 14.30, mientras que 6674 y -4.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de STUB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de STUB?
Invertir en Stubhub Holdings, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 9.83 - 26.34 y el precio actual 14.00. Muchos comparan 21.95% y -39.13% antes de colocar órdenes en 14.00 o 14.30. Estudie los cambios diarios de precios de STUB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Stubhub Holdings, Inc.?
El precio más alto de Stubhub Holdings, Inc. (STUB) en el último año ha sido 26.34. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.83 - 26.34, una comparación con 14.54 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Stubhub Holdings, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Stubhub Holdings, Inc.?
El precio más bajo de Stubhub Holdings, Inc. (STUB) para el año ha sido 9.83. La comparación con los actuales 14.00 y 9.83 - 26.34 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de STUB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de STUB?
En el pasado, Stubhub Holdings, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.54 y -39.13% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.54
- Open
- 14.65
- Bid
- 14.00
- Ask
- 14.30
- Low
- 13.31
- High
- 14.70
- Volumen
- 6.674 K
- Cambio diario
- -3.71%
- Cambio mensual
- 21.95%
- Cambio a 6 meses
- -39.13%
- Cambio anual
- -39.13%