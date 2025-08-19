FiyatlarBölümler
Dövizler / STT
Geri dön - Hisse senetleri

STT: State Street Corporation

113.43 USD 0.25 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STT fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 112.44 ve Yüksek fiyatı olarak 113.61 aralığında işlem gördü.

State Street Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STT haberleri

Günlük aralık
112.44 113.61
Yıllık aralık
72.81 116.37
Önceki kapanış
113.18
Açılış
113.37
Satış
113.43
Alış
113.73
Düşük
112.44
Yüksek
113.61
Hacim
2.011 K
Günlük değişim
0.22%
Aylık değişim
-0.50%
6 aylık değişim
28.27%
Yıllık değişim
29.47%
21 Eylül, Pazar