STT: State Street Corporation
113.18 USD 1.51 (1.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STTの今日の為替レートは、1.35%変化しました。日中、通貨は1あたり111.86の安値と113.58の高値で取引されました。
State Street Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STT News
- ステート・ストリート、ブライアン・J・ポーターを独立取締役に任命
- State Street Corp appoints Brian J. Porter to board as independent director
- ステート・ストリート、元スコシアバンクCEOのブライアン・ポーターを取締役に任命
- State Street appoints former Scotiabank CEO Brian Porter to board
- ステート・ストリート投資運用、WNBAの公式ETFパートナーに
- State Street Investment Management becomes official ETF partner of WNBA
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- Rezolve AI stock price target raised to $9 from $4 at H.C. Wainwright
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Barclays reaffirms State Street stock rating with positive 2025 outlook
- State Street at Barclays Conference: Strategic Focus on Growth and Innovation
- Musk’s Texas-sized $1 trillion payday enabled by state’s new law
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- State Street stock rating initiated at Buy by Citi with $130 price target
- STT Teams Up With Apex to Build Digital Wealth Infrastructure
- State Street partners with Apex Fintech, takes minority stake
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- State Street stock hits all-time high of 114.3 USD
- Investors see risks for market as Powell walks tightrope at Jackson Hole
- Why Is KeyCorp (KEY) Down 3.1% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: State Street Q2 2025 sees revenue boost, stock stable
- Why State Street Corporation (STT) is a Great Dividend Stock Right Now
- State Street Gains 13.3% YTD: Should You Buy the Stock Now?
- Blue Owl Capital stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
1日のレンジ
111.86 113.58
1年のレンジ
72.81 116.37
- 以前の終値
- 111.67
- 始値
- 111.86
- 買値
- 113.18
- 買値
- 113.48
- 安値
- 111.86
- 高値
- 113.58
- 出来高
- 1.692 K
- 1日の変化
- 1.35%
- 1ヶ月の変化
- -0.72%
- 6ヶ月の変化
- 27.99%
- 1年の変化
- 29.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K