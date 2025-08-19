クォートセクション
通貨 / STT
株に戻る

STT: State Street Corporation

113.18 USD 1.51 (1.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STTの今日の為替レートは、1.35%変化しました。日中、通貨は1あたり111.86の安値と113.58の高値で取引されました。

State Street Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STT News

1日のレンジ
111.86 113.58
1年のレンジ
72.81 116.37
以前の終値
111.67
始値
111.86
買値
113.18
買値
113.48
安値
111.86
高値
113.58
出来高
1.692 K
1日の変化
1.35%
1ヶ月の変化
-0.72%
6ヶ月の変化
27.99%
1年の変化
29.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K