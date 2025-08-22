Divisas / STT
STT: State Street Corporation
111.67 USD 1.19 (1.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STT de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 110.63, mientras que el máximo ha alcanzado 112.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas State Street Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
STT News
- State Street Corp nombra a Brian J. Porter como director independiente
- State Street nombra al ex director ejecutivo de Scotiabank Brian Porter a su junta
- State Street se convierte en socio oficial de ETF de la WNBA
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- H.C. Wainwright eleva precio objetivo de Rezolve AI a $9 desde $4
- Inversores institucionales aumentan posiciones en Rezolve Ai superando el 10%
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Barclays reafirma calificación de acciones de State Street con perspectiva positiva para 2025
- State Street at Barclays Conference: Strategic Focus on Growth and Innovation
- Musk’s Texas-sized $1 trillion payday enabled by state’s new law
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- STT Teams Up With Apex to Build Digital Wealth Infrastructure
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- State Street stock hits all-time high of 114.3 USD
Rango diario
110.63 112.53
Rango anual
72.81 116.37
- Cierres anteriores
- 110.48
- Open
- 110.98
- Bid
- 111.67
- Ask
- 111.97
- Low
- 110.63
- High
- 112.53
- Volumen
- 1.888 K
- Cambio diario
- 1.08%
- Cambio mensual
- -2.04%
- Cambio a 6 meses
- 26.28%
- Cambio anual
- 27.46%
