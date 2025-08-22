CotizacionesSecciones
STT: State Street Corporation

111.67 USD 1.19 (1.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de STT de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 110.63, mientras que el máximo ha alcanzado 112.53.

Siga la dinámica de la pareja de divisas State Street Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
110.63 112.53
Rango anual
72.81 116.37
Cierres anteriores
110.48
Open
110.98
Bid
111.67
Ask
111.97
Low
110.63
High
112.53
Volumen
1.888 K
Cambio diario
1.08%
Cambio mensual
-2.04%
Cambio a 6 meses
26.28%
Cambio anual
27.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B