STT: State Street Corporation

110.48 USD 1.65 (1.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STT за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.32, а максимальная — 112.02.

Следите за динамикой State Street Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
110.32 112.02
Годовой диапазон
72.81 116.37
Предыдущее закрытие
112.13
Open
111.94
Bid
110.48
Ask
110.78
Low
110.32
High
112.02
Объем
3.257 K
Дневное изменение
-1.47%
Месячное изменение
-3.09%
6-месячное изменение
24.93%
Годовое изменение
26.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.