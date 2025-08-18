Валюты / STT
STT: State Street Corporation
110.48 USD 1.65 (1.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STT за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.32, а максимальная — 112.02.
Следите за динамикой State Street Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STT
- State Street Investment Management становится официальным ETF-партнером WNBA
- State Street Investment Management becomes official ETF partner of WNBA
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- Rezolve AI stock price target raised to $9 from $4 at H.C. Wainwright
- Институциональные инвесторы наращивают позиции в Rezolve Ai, доля владения превысила 10%
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Barclays reaffirms State Street stock rating with positive 2025 outlook
- State Street at Barclays Conference: Strategic Focus on Growth and Innovation
- Musk’s Texas-sized $1 trillion payday enabled by state’s new law
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- State Street stock rating initiated at Buy by Citi with $130 price target
- STT Teams Up With Apex to Build Digital Wealth Infrastructure
- State Street partners with Apex Fintech, takes minority stake
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- State Street stock hits all-time high of 114.3 USD
- Investors see risks for market as Powell walks tightrope at Jackson Hole
- Why Is KeyCorp (KEY) Down 3.1% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: State Street Q2 2025 sees revenue boost, stock stable
- Why State Street Corporation (STT) is a Great Dividend Stock Right Now
- State Street Gains 13.3% YTD: Should You Buy the Stock Now?
- Blue Owl Capital stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Blue Owl Capital updates credit facility diligence procedures with amendment
- What US stagflation risks mean for world markets
- SPDG: This Relatively New ETF May Be SCHD's Suitable Replacement As A Core Holding
Дневной диапазон
110.32 112.02
Годовой диапазон
72.81 116.37
- Предыдущее закрытие
- 112.13
- Open
- 111.94
- Bid
- 110.48
- Ask
- 110.78
- Low
- 110.32
- High
- 112.02
- Объем
- 3.257 K
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- -3.09%
- 6-месячное изменение
- 24.93%
- Годовое изменение
- 26.10%
