STT: State Street Corporation
113.43 USD 0.25 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STT a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 112.44 et à un maximum de 113.61.
Suivez la dynamique State Street Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
112.44 113.61
Range Annuel
72.81 116.37
- Clôture Précédente
- 113.18
- Ouverture
- 113.37
- Bid
- 113.43
- Ask
- 113.73
- Plus Bas
- 112.44
- Plus Haut
- 113.61
- Volume
- 2.011 K
- Changement quotidien
- 0.22%
- Changement Mensuel
- -0.50%
- Changement à 6 Mois
- 28.27%
- Changement Annuel
- 29.47%
20 septembre, samedi