STT: State Street Corporation

113.43 USD 0.25 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de STT a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 112.44 et à un maximum de 113.61.

Suivez la dynamique State Street Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
112.44 113.61
Range Annuel
72.81 116.37
Clôture Précédente
113.18
Ouverture
113.37
Bid
113.43
Ask
113.73
Plus Bas
112.44
Plus Haut
113.61
Volume
2.011 K
Changement quotidien
0.22%
Changement Mensuel
-0.50%
Changement à 6 Mois
28.27%
Changement Annuel
29.47%
