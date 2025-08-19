Währungen / STT
STT: State Street Corporation
113.18 USD 1.51 (1.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STT hat sich für heute um 1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.86 bis zu einem Hoch von 113.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die State Street Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STT News
- State Street Corp appoints Brian J. Porter to board as independent director
- State Street holt Ex-Scotiabank-Chef Brian Porter in den Verwaltungsrat
- State Street appoints former Scotiabank CEO Brian Porter to board
- State Street wird offizieller ETF-Partner der Basketball-Liga WNBA
- State Street Investment Management becomes official ETF partner of WNBA
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- Rezolve AI stock price target raised to $9 from $4 at H.C. Wainwright
- Institutionelle Investoren bauen Positionen bei Rezolve Ai aus – Anteil übersteigt 10 %
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Barclays bekräftigt "Overweight"-Rating für State Street mit positivem Ausblick für 2025
- Barclays reaffirms State Street stock rating with positive 2025 outlook
- State Street auf Barclays-Konferenz: Strategischer Fokus auf Wachstum und Innovation
- State Street at Barclays Conference: Strategic Focus on Growth and Innovation
- Musk’s Texas-sized $1 trillion payday enabled by state’s new law
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- State Street stock rating initiated at Buy by Citi with $130 price target
- STT Teams Up With Apex to Build Digital Wealth Infrastructure
- State Street partners with Apex Fintech, takes minority stake
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- State Street stock hits all-time high of 114.3 USD
- Investors see risks for market as Powell walks tightrope at Jackson Hole
- Why Is KeyCorp (KEY) Down 3.1% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: State Street Q2 2025 sees revenue boost, stock stable
- Why State Street Corporation (STT) is a Great Dividend Stock Right Now
Tagesspanne
111.86 113.58
Jahresspanne
72.81 116.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 111.67
- Eröffnung
- 111.86
- Bid
- 113.18
- Ask
- 113.48
- Tief
- 111.86
- Hoch
- 113.58
- Volumen
- 1.692 K
- Tagesänderung
- 1.35%
- Monatsänderung
- -0.72%
- 6-Monatsänderung
- 27.99%
- Jahresänderung
- 29.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K