KurseKategorien
Währungen / STT
Zurück zum Aktien

STT: State Street Corporation

113.18 USD 1.51 (1.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STT hat sich für heute um 1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.86 bis zu einem Hoch von 113.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die State Street Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STT News

Tagesspanne
111.86 113.58
Jahresspanne
72.81 116.37
Vorheriger Schlusskurs
111.67
Eröffnung
111.86
Bid
113.18
Ask
113.48
Tief
111.86
Hoch
113.58
Volumen
1.692 K
Tagesänderung
1.35%
Monatsänderung
-0.72%
6-Monatsänderung
27.99%
Jahresänderung
29.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K