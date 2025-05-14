Dövizler / STRR
STRR: Star Equity Holdings Inc
11.47 USD 0.10 (0.86%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STRR fiyatı bugün -0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.11 ve Yüksek fiyatı olarak 11.75 aralığında işlem gördü.
Star Equity Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
STRR haberleri
- Fruhbeis, Star Equity’de 2.550 dolar değerinde hisse satın aldı
- Fruhbeis, director at Star Equity, buys $2,550 in shares
- Hudson RPO rebrands to Hudson Talent Solutions, expands services
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- Star Equity (STRR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Star Equity Holdings, Inc. Buyout
- Hudson Global, Star Equity Holdings sign all-stock merger agreement
- Star Equity declares dividend for preferred stock
- Star Equity Holdings, Inc. Announces 2025 First Quarter Financial Results
Günlük aralık
11.11 11.75
Yıllık aralık
8.38 11.99
- Önceki kapanış
- 11.57
- Açılış
- 11.74
- Satış
- 11.47
- Alış
- 11.77
- Düşük
- 11.11
- Yüksek
- 11.75
- Hacim
- 67
- Günlük değişim
- -0.86%
- Aylık değişim
- 20.74%
- 6 aylık değişim
- 20.74%
- Yıllık değişim
- 20.74%
21 Eylül, Pazar