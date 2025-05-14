Währungen / STRR
STRR: Star Equity Holdings Inc
11.51 USD 0.06 (0.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STRR hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.33 bis zu einem Hoch von 11.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Star Equity Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STRR News
- Star Equity: Director Fruhbeis kauft Aktien im Wert von 2.550 $
- Fruhbeis, director at Star Equity, buys $2,550 in shares
- Star Equity schließt Aktienrückkauf über 5 Mio. US-Dollar ab und genehmigt neues Programm
- Hudson RPO rebrands to Hudson Talent Solutions, expands services
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Star Equity Holdings, Inc. Buyout
- Hudson Global, Star Equity Holdings sign all-stock merger agreement
- Star Equity declares dividend for preferred stock
- Star Equity Holdings, Inc. Announces 2025 First Quarter Financial Results
Tagesspanne
11.33 11.75
Jahresspanne
8.38 11.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.57
- Eröffnung
- 11.74
- Bid
- 11.51
- Ask
- 11.81
- Tief
- 11.33
- Hoch
- 11.75
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -0.52%
- Monatsänderung
- 21.16%
- 6-Monatsänderung
- 21.16%
- Jahresänderung
- 21.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K