通貨 / STRR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
STRR: Star Equity Holdings Inc
11.57 USD 0.69 (6.34%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STRRの今日の為替レートは、6.34%変化しました。日中、通貨は1あたり11.01の安値と11.99の高値で取引されました。
Star Equity Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
STRR News
- フルーベイス氏、スター・エクイティの取締役が2,550ドル相当の株式を購入
- Fruhbeis, director at Star Equity, buys $2,550 in shares
- Hudson RPO rebrands to Hudson Talent Solutions, expands services
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- Star Equity (STRR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Griffon (GFF) Q3 Earnings Meet Estimates
- IAC (IAC) Q2 Earnings Beat Estimates
- ITT (ITT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Markel Group (MKL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Star Equity Holdings, Inc. Buyout
- Hudson Global, Star Equity Holdings sign all-stock merger agreement
- Star Equity declares dividend for preferred stock
- Star Equity Holdings, Inc. Announces 2025 First Quarter Financial Results
1日のレンジ
11.01 11.99
1年のレンジ
8.38 11.99
- 以前の終値
- 10.88
- 始値
- 11.01
- 買値
- 11.57
- 買値
- 11.87
- 安値
- 11.01
- 高値
- 11.99
- 出来高
- 106
- 1日の変化
- 6.34%
- 1ヶ月の変化
- 21.79%
- 6ヶ月の変化
- 21.79%
- 1年の変化
- 21.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K