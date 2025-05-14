クォートセクション
通貨 / STRR
STRR: Star Equity Holdings Inc

11.57 USD 0.69 (6.34%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STRRの今日の為替レートは、6.34%変化しました。日中、通貨は1あたり11.01の安値と11.99の高値で取引されました。

Star Equity Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.01 11.99
1年のレンジ
8.38 11.99
以前の終値
10.88
始値
11.01
買値
11.57
買値
11.87
安値
11.01
高値
11.99
出来高
106
1日の変化
6.34%
1ヶ月の変化
21.79%
6ヶ月の変化
21.79%
1年の変化
21.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K