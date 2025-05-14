Moedas / STRR
STRR: Star Equity Holdings Inc
11.57 USD 0.69 (6.34%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STRR para hoje mudou para 6.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.01 e o mais alto foi 11.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Star Equity Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
STRR Notícias
- Star Equity Holdings, Inc. Announces 2025 First Quarter Financial Results
Faixa diária
11.01 11.99
Faixa anual
8.38 11.99
- Fechamento anterior
- 10.88
- Open
- 11.01
- Bid
- 11.57
- Ask
- 11.87
- Low
- 11.01
- High
- 11.99
- Volume
- 106
- Mudança diária
- 6.34%
- Mudança mensal
- 21.79%
- Mudança de 6 meses
- 21.79%
- Mudança anual
- 21.79%
