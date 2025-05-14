통화 / STRR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
STRR: Star Equity Holdings Inc
11.47 USD 0.10 (0.86%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
STRR 환율이 오늘 -0.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.11이고 고가는 11.75이었습니다.
Star Equity Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
STRR News
- Star Equity 임원, 311만원 상당 자사주 매입
- Fruhbeis, director at Star Equity, buys $2,550 in shares
- Hudson RPO rebrands to Hudson Talent Solutions, expands services
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- Star Equity (STRR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Griffon (GFF) Q3 Earnings Meet Estimates
- IAC (IAC) Q2 Earnings Beat Estimates
- ITT (ITT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Markel Group (MKL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Star Equity Holdings, Inc. Buyout
- Hudson Global, Star Equity Holdings sign all-stock merger agreement
- Star Equity declares dividend for preferred stock
- Star Equity Holdings, Inc. Announces 2025 First Quarter Financial Results
일일 변동 비율
11.11 11.75
년간 변동
8.38 11.99
- 이전 종가
- 11.57
- 시가
- 11.74
- Bid
- 11.47
- Ask
- 11.77
- 저가
- 11.11
- 고가
- 11.75
- 볼륨
- 67
- 일일 변동
- -0.86%
- 월 변동
- 20.74%
- 6개월 변동
- 20.74%
- 년간 변동율
- 20.74%
20 9월, 토요일